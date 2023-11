“Terzo mondo” | l’attacco ignobile contro Napoli impazza sul web | è successo a Bergamo

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 27 novembre 2023) In queste ore stanno circolando immagini vergognose direttamente dagli spalti del Gewiss Stadium, durante Atalanta-Il giorno dopo Atalanta-la stampa nazionale ha analizzato la vittoria degli azzurri, per 1-2 (Kvaratskhelia 44? (N), Lookman 53? (A), Elmas 79? (N)). In generale, tutti hanno sottolineato l’impatto positivo di Walter Mazzarri alla guida dei campioni d’Italia in carica. Tuttavia, nella giornata odierna, sono spuntati dettagli ulteriori sulla partita. Stavolta però i protagonisti non sono i calciatori, ma i tifosi dell’Atalanta. Striscione sfottò dei tifosi dell’Atalanta verso i napoletani In queste ore sta facendo il giro del web una foto, che ritrae un tifoso bergamasco con in mano uno striscione con su scritto “3”. Con una grafica che riprende ilscudetto della storia del ...