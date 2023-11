Terribile schianto | immensa strage sulla strada | militari morti e feriti

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un tragico incidente ha scosso la comunità di Mottola, in provincia di Taranto, nel pomeriggio del 27 novembre. Quattro persone hanno perso la vita e altre tre sono rimaste ferite in seguito a uno scontro frontale tra due veicoliStatale 100, vicino a una galleria. Immediatamente dopo l’incidente, i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri si sono precipitati sul luogo del sinistro per fornire assistenza e avviare le operazioni di soccorso. Tra le vittime, secondo le prime informazioni, ci sarebbero 3dell’Esercito che viaggiavano in auto con altri due colleghi che sono rimasti gravemente. Le autorità hanno intrapreso le indagini per delineare la dinamica dell’accaduto e comprendere le cause che hanno portato al fatale evento. Nel frattempo, il traffico è stato ...