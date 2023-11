Terremoto ’80 | alla Brigata Garibaldi la cittadinanza onoraria di Castelnuovo di Conza

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 27 novembre 2023) Caserta. “A 43 anni dal sisma del 1980, il cratere non dimentica”. È questo l’evocativo titolo dell’evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale didiper ricordare la drammatica storia deldell’Irpinia e l’encomiabile opera di soccorso svolta dai militari dell’Esercito italiano a favore della popolazione locale. Ieri, presso uno dei comuni del cratere salernitano, cittadini ed autorità civili e militari si sono incontrati in Piazza Umberto I per la deposizione di una corona di alloro davanti al Monumento alle Vittime del sisma, un momento toccante reso ancora più emozionante dal suono del silenzio. A seguire, un breve corteo lungo il Parco della Memoria fino al Piazzale della Petrara dove ha avuto inizio la cerimonia di conferimento della...