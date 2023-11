Tenta di soffocare la compagna con un cuscino | 20enne in carcere

Leggi su agi

(Di lunedì 27 novembre 2023) AGI - Va inun convivente violento. La procura di Catania, nell'ambito delle indagini a carico di undi Paternò, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ha richiesto e ottenuto dal gip la sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con quella della custodia in, misura eseguita dai carabinieri della Stazione di Paternò. Le indagini hanno fatto luce sulle violenze che il giovane avrebbe commesso nei confronti della convivente, una 33enne paternese. Una serie di episodi gravi, che sarebbero stati commessi in dal 2020, caratterizzati da aggressioni fisiche, avevano già determinato l'emissione, nei suoi confronti, della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. Tuttavia quest'ultima sarebbe tornata a vivere con lui, ma poi, al ...