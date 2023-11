Tennis | ora l' Italia può aprire un ciclo

Leggi su agi

(Di lunedì 27 novembre 2023) AGI - "Vincere la Davis era solo questione di tempo. Possiamoun, se Berrettini torna bene saremo strafavoriti per i prossimi anni. Per tre anni mi hanno massacrato a ogni ko di Sinner, negli ultimi due-tre mesi è da primi due al mondo. Vincente la programmazione di Jannik post Us Open, al contrario di Alcaraz. La migliore qualità di Volandri? La capacità di formare il gruppo. Sulla scia di Sinner verranno fuori tanti altri giocatori. Arnaldi lavoratore serio, crescerà ancora". Così Paolo Bertolucci, vincitore della Coppa Davis 47 anni fa, oggi commentatore per Sky, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, sul trionfo azzurro a Malaga. "Per tre anni, a ogni sconfitta di Sinner, mi hanno massacrato, perché ne parlavo sempre bene. Quattro anni fa lo piazzavo tra i primi dieci al mondo, due anni fa tra i primi cinque. Solo che lui ...