Tennis | Flavio Cobolli vuole chiudere al meglio l’anno Le Next Gen sono un punto di partenza per il 2024

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Con ancora negli occhi l’immenso trionfo dell’Italia nella Coppa Davis 2023, la stagionetica è arrivata al suo ultimo atto e ad essere protagonisti saranno otto dei miglioriti under 21 del circuito mondiale nelleGen ATP Finals. Dopo le tante edizioni a Milano, quest’anno il torneo si è spostato in Arabia Saudita a Jeddah e saranno presenti ben due azzurri,e Luca Nardi. Entrambistati sorteggiati nel gruppo verde, in compagni del francese Arthur Fils e dello svizzero Dominic Stricker, chei favoriti per il passaggio alle semifinali. Questo torneo, però, vista anche la particolare formula ha regalato in passato delle sorprese e quindi si spera che, sulla scia dei trionfi in Davis, ci possano essere dei nuovi risultati ...