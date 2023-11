Tendenze Meteorologiche della Settimana | Nuove Avversità Atmosferiche in Arrivo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma - La prossimasarà caratterizzata da un cambio di scenario meteorologico, con una nuova fase di maltempo che interesserà diverse regioni italiane a partire da lunedì sera, con un picco previsto per giovedì. Lunedì: Il tempo peggiorerà con piogge previste al Nord, in Sardegna e nelle regioni tirreniche fino alla Campania. Martedì: Condizioni instabili al Centro-Sud con piogge e temporali. Sarà presente un vento forte. Mercoledì: Si prevede una breve pausa soleggiata, con il tempo che migliorerà temporaneamente. Giovedì: Il maltempo farà nuovamente la sua comparsa con pioggia e neve. Dettagli Previsionali: Lunedì (Nord): Aumento delle nuvole con possibili piogge sparse e neve sulle zone alpine e prealpine a quote tra 500 e 700 metri. Temperature in calo, massime tra 6 e 10 gradi. Martedì (Centro): Nubi in aumento da ovest con prime deboli piogge. Temporali ...