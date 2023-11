Tendenza Meteorologica a 15 Giorni | Inverno Anticipato e Variazioni Climatiche in Arrivo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma - L'Italia è pronta ad affrontare un cambio significativo nelle condizioni meteorologiche, con le prossime due settimane che vedranno l'influenza di irruzioni artiche in Europa, portando un'anticipazione dell'fino all'Immacolata. Durante ottobre e novembre, correnti atlantiche hanno dominato, portando peggioramenti, soprattutto al Centro-Nord, mentre correnti miti e più secche hanno interessato il Sud. La situazione sta per cambiare radicalmente a causa della formazione di un anticiclone di blocco in Atlantico, che trasporterà sul Mediterraneo masse d'aria di origine artica. Le previsioni indicano l'di aria fredda di recente origine artica, che, dopo aver interessato la Scandinavia, farà sprofondare diverse nazioni europee nei rigori invernali nell'ultima settimana di novembre. L'Italia non sarà risparmiata, con fronti freddi ...