Temporali | nubifragi e forte vento sull’Italia | le zone coinvolte | meteo oggi e domani

(Di lunedì 27 novembre 2023) Nuova fase di maltempo sull'Italia, in arrivo due perturbazioni Nuova fase di maltempo. Due perturbazioni caratterizzerranno ildi questa settimana cone neve a bassa quota. Tra, lunedì 27 novembre, emartedì 28 il peggioramento inizierà dal Nord per poi estendersi progressivamente a tutte le regioni del Centro-Sud: non si escludono allagamenti locali in particolare su Lazio, Campania e Calabria. Nei giorni successivi, a seguito del passaggio del fronte freddo, si assisterà a un calo delle temperature specialmente al Nord e al Centro, con valori ben al di sotto delle medie stagionali: al Centro-Nord si attendono gelate estese fino alle pianure durante la notte e le prime ore del mattino ...