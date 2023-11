Tempo di rossetti deep nude | eleganti e sofisticati | in nuance neutre ma intense | come i rosa scuri | i marroni chiari e dintorni Per ogni incarnato

Leggi su iodonna

(Di lunedì 27 novembre 2023) Regalano alle labbra un aspetto elegante, naturale ma “potenziato”, hanno un sottotono freddo e si adattano facilmente ad. In una parola, sono universali. Già ossessione delle celebrity, da Hailey Bieber a Jennifer Lopez, i” sono la nuova tendenza del momento: da provare in inverno per trucchi labbra easy-chic. Lily Rose Depp nei laboratori Chanel: ecconasce un rossetto ...