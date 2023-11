Tech by Her, presentazione mercoledì 29 alla Stazione Marittima a cura di Huawei

Da qui la chiamata all'azione diby, progetto ambizioso di Huawei - azienda leader globale per la fornitura di soluzioni di Information and Communication Technology (ICT) " che, realizzato ...

Tech by Her: alla stazione marittima si discute del divario digitale delle donne nel Sud SalernoToday

Engineering alumna and Navy surgeon conquers chaos with a focus ... Virginia Tech

Why Dolly Parton Only Accepts Phone Calls and Faxes -- Not Texts

Dolly Parton makes an appearance on Monday's The Drew Barrymore Show, where the 77-year-old musician and host Drew Barrymore engage in a conversation about Parton's steadfast refusal to embrace text ...

Hatboro-Horsham students learn that life can imitate art during Creative Careers Night

Hatboro-Horsham High School’s integrated art department held a Creative Careers Night on November 2 for students and families of grades 8-12 from Hatboro-Horsham and surrounding districts.