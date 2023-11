Tassonomia del traghettatore

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 27 novembre 2023) È novembre: Cioffi è tornato sulla panchina dell’Udinese, Andreazzoli su quella dell’Empoli, Mazzarri su quella del Napoli (questo non lo avevamo visto arrivare). L’alternanza delle stagioni è ancora intatta in Serie A. A noi non sembra strano che molte squadre cambino guida tecnica già a questo punto della stagione, ma è davvero la normalità? Anche all’estero ci sono cambi di panchina a stagione in corso, ovviamente, ma non sembrano così frequenti come in Italia, e in ogni caso di solito sono accompagnati da un cambiamento radicale di progetto tecnico. Certo, non è una regola, ma forse non è un caso se all’estero sono molto più frequenti i casi di allenatori giunti a stagione in corso poi vincitori a maggio. Da nessun’altra parte, almeno tra i campionati di maggiore rilevanza, la questione assume un carattere sistemico come in Italia, dove nel tempo è sorta un’intera categoria di ...