Sydney Sweeney nel trailer di un nuovo film | ecco cosa sappiamo

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 27 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione È uscito ildi, Anyone But You, ilche vede protagonista. La commedia sarà disponibile in streaming nel 2025, ma nel frattempo possiamo raccontarvi qualdi più nel dettaglio. L’attrice, nota per essere “Cassie” nella serie Euphoria,sarà presenta anche nella nuova stagione che uscirà, a causa di ritardi, nello stesso anno. Al suo fianco ci sarà Glen Powell: tra i due si vociferava una frequentazione al di fuori dal set. Sarà vero? Scopriamolo insieme! Harry Styles, il suo ...