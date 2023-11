SuperSinner | l’Italia vince la Davis dopo 47 anni

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 27 novembre 2023) L'Italia torna are la coppa47. Allora era in Cile con Pietrangeli capitano non giocatore, Panatta, Bertolucci, Zugarelli, Barazzutti in campo. Oggi è Volandri che siede in panchina con lui Arnaldi, Musetti, Sonego ed un grandissimo Sinner (con Berrettini a sostenere la squadra) a conquistare l'insalatiera d'argento che mancava da troppo tempo.Se Arnaldi è stato sulle montagne russe per battere Popyrin nel primo singolare della finale di Malaga contro l'Australia; per Jk Sinner è stata una passeggiata superare De Minaur e portare l'insalatiera in Italia. 6-3, 6-0 in 1h22' di gioco per l'altoatesino in un match che ha avuto storia soltanto nel primo gioco vinto all'australiano a zero.Carburazione lenta per l'azzurro che mette le cose in chiaro nel secondo gioco e fa il break ...