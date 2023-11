Superare la piaga della violenza contro le donne | il Prefetto di Caserta con i giovani del “Quercia” di Marcianise

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 27 novembre 2023). “Stop alla: il rispetto è la chiave” : questo l’evento che, in occasioneGiornata Internazionalelasulle, la comunità del Liceo “Federico”, guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta, ha organizzato per avviare un confronto ed un dibattito sullaed, in particolare, sullale, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. Ad interloquire con idel “” sarà ildi, S.E. Dott. Giuseppe Castaldo, per testimoniare l’importanza di un impegno corale finalizzato a contribuire perla ...