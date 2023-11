Super Booker | guarda New York - Phoenix

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il forfait di Kevin Durant non condiziona lo spettacolo al Madison Square Garden. ISuns (11 - 6) sono ospiti dei NewKnicks (9 - 7) in una sfida che si accende nel secondo tempo e tiene ...

Il forfait di Kevin Durant non condiziona lo spettacolo al Madison Square Garden. I Phoenix Suns (11 - 6) sono ospiti dei New York Knicks (9 - 7) in una sfida che si accende nel secondo tempo e tiene ...

Devin Booker shot a game-winning 3-pointer over two Knicks defenders to deliver the Suns their 7th straight victory Sunday at Madison Square Garden.