Successo per il Treno Storico di Natale tra Neve e Pieno Prenotazioni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 novembre 2023) L'Aquila - Ildiha preso il via con un'atmosfera incantata die un sorprendente sold-out nel primo fine settimana di dicembre, con 1.350 fortunati viaggiatori che hanno acquistato i biglietti per vivere l'esperienza unica. Sotto il candido manto di, l'entusiasmo regnava tra i passeggeri che si godevano il viaggio attraverso piccoli borghi addobbati a festa. La partenza da Sulmona ha segnato l'inizio di un affascinante viaggio che ha toccato le località di Campo di Giove, Roccaraso e Castel di Sangro. L'iniziativa è stata organizzata da Pallenium Tourism in collaborazione con la Fondazione FS Italiane, e i passeggeri hanno elogiato l'esperienza completa con "musica, buon cibo e perfino la". La Ferrovia dei Parchi ha confermato il trend positivo degli ...