Struffoli napoletani | la ricetta originale | quella di una volta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Glisono imprescindibili a Natale sulle tavole partenopee. Si tratta di piccole sfere di pasta, ovviamente dolci, fritte e ricoperte di miele, tutte tempestate di zuccherini. Dalle mie parti, non possono mancare e in questo periodo dell’anno sale l’attesa. Tutti si aspettano che compaiano in pompa magna alla fine dei pasti che riuniscono la famiglia e li considerano parte integrante della tradizione, tanto che a cercarne le origini ci si perde nella notte dei tempi. Pare che l’usanza di consumare questo tipo di dolci risalga addirittura all’epoca della Magna Grecia, tant’è che è diffusa anche in Calabria, dove prendono il nome di “ciccirata”, a Palermo e nel centro Italia! Ammetto, però, di non essermi addentrata nei meandri della storia per saperne di più, piuttosto ho rispolverato i miei ricordi e gli appunti di mia nonna e mi sono messa ai fornelli per ...