Striscia di Gaza | l’appello di Oxfam per il cessate il fuoco | “Una tregua non è sufficiente per alleviare le sofferenze della popolazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Lainiziata nella mattina di venerdì 24 novembre nelladiha concesso 4 giorni di pace a unastremata da oltre 50 giorni di bombardamenti a tappeto e assedio. Uno stop che però non basta. “La pausa è utile per portare aiuti nellama non è” èdi, che chiede ilildefinitivo. “Non esiste unaabbastanza lunga o corridoi umanitari abbastanza estesi per mettere fine alla sofferenzae alla morte di innocenti”. Per ribadirealla pace, insieme ad altre decine di organizzazionisocietà civile, ...