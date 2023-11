Stramaccioni | «Juventus-Inter | un pari giusto Hanno puntato a non perdere»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023) Andrea, al termine di, negli studi di Dazn ha commentato il pareggio dell’dopo il gol di Lautaro Martinez.– Andrea, ex allenatore dell’, negli studi di Dazn, ha commentato il pareggio tranel derby d’Italia. Queste le parole del tecnico: «Risultato assolutamente, un primo tempo che mi è piaciuto. Abbiamo visto una Juve uno diversa, Allegri l’ha preparata benissimo con Chiesa un poi defilato. L’non è riuscita a giocare come di solito ama, nel secondo tempo abbiamo visto due squadre concentrate a non concedere, a non volerla».-News - Ultime notizie e calciomercato ...