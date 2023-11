Strage sulla strada | terribile schianto | militari morti e feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Una drammatica vicenda ha sconvolto Mottola, nella provincia di Taranto, nel pomeriggio del 27 novembre. Un incidente frontale tra due veicoliStatale 100, nei pressi di una galleria, ha provocato la perdita di quattro vite umane e il ferimento di altre tre persone. I soccorritori del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, sono intervenuti prontamente per fornire assistenza e avviare le operazioni di soccorso subito dopo l’incidente. (Continua dopo la foto) Tra le vittime, stando alle prime notizie, figurano tredell’Esercito, viaggiavano in auto insieme a due colleghi che hanno riportato gravi ferite. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per comprendere la dinamica dell’accaduto e individuare le cause che hanno portato a questa tragedia. Nel frattempo, il flusso del traffico è stato deviato su ...