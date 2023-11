Strage di Fidene | Campiti rinviato a giudizio Tiro a Segno e Viminale responsabili civili

(Di lunedì 27 novembre 2023) E’ statoClaudio, l’uomo che l’11 dicembre scorso ha aperto il fuoco durante una riunione del consorzio Valleverde – un comprensorio di villette, alcune in costruzione, situate nel reatino presso il Lago di Turano – uccidendo quattro donne. Il Ministero dell’Interno, quello della Difesa e la sezione romana delparteciperanno al processo sulladinella veste di. Così ha deciso oggi, 27 novembre, il Gup di Roma che ha invece respinto la richiesta di costituzione a parte civile della Federazione nazionale dia volo. Prima udienza il prossimo 5 febbraio 2024. Letà L’arma usata dal killer era una pistola ...

