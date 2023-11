Strage di Fidene – Campiti a processo Gli avvocati di parte civile accusano | “L’avvocatura di Stato ha chiesto non luogo a procedere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’11 dicembre del 2022 aprì il fuoco contro un gruppo di persone riunite per un’assemblea di condominio a(Roma) provocando quattro morti. Oggi il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio Claudio, 58 anni, responsabile secondo l’accusa della morte di Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis, Ilinizierà il 4 febbraio davanti ai giudici della prima Corte d’Assise di piazzale Clodio. L’imputato dovrà rispondere di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, il tentato omicidio di altre cinque persone sedute al tavolo del consiglio di amministrazione del consorzio e lesioni personali causate dal trauma psicologico subito dai sopravvissuti. Nel procedimento compariranno come responsabili civili, per omessa vigilanza, il ministro degli ...