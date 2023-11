Strage all’ospedale di Gaza | le presunte “prove” in mano ad Hamas poi “vaporizzate” – Il report di HRW

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023) Nella serata del 17 ottobre 2023, l’ospedale anglicano Al-Ahli Arabi Baptist Hospital diCity venne colpito da un ordigno non identificato causando la morte di decine di persone. A seguito dell’accaduto, sono iniziate a circolare diverse teorie infondate che vedevano come colpevole l’esercito israeliano. Il 26 novembre, oltre un mese dopo, Human Rights Watch pubblica undove viene confermato uno dei più grossi problemi dell’intera vicenda: l’assenza di una prova che possa accusare Israele. La pubblicazione della Ong contesta in gran parte l’operato di, ricordando come in passato i terroristi avevano ostacolato le indagini. Viene citata la presenza di un agente palestinese che potrebbe aver prelevato qualcosa dall’unico cratere rinvenuto sul posto per poi nasconderlo al mondo. HRW dichiara di non essere stata in ...