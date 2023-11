Storico | Case occupate | Salvini gode La sentenza che ribalta abusivi e sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) I proprietari delleabusivamente vanno sempre risarciti. È quanto sancisce unadella Corte di Cassazione chiamata a valutare una decisione della Corte d'appello civile di Trieste. I giudici avevano negato il risarcimento alla società proprietaria di un immobile occupato ma gli ermellini hanno cassato lae disposto un nuovo appello affinché venga calcolato e quindi liquidato il risarcimento alla parte lesa. Una decisione che potrebbe diventare un clamoroso precedente in materia di occupazioni abusive, considerando che per i giudici i proprietari del bene occupato non avevano motivo di produrre prove che confermassero il danno subito. "La Cassazionela decisione della Corte d'Appello di Trieste, sancendo che i proprietari delle...