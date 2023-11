Steven Basalari regalerà 10 mila euro al progetto più innovativo | ecco l’iniziativa dell’imprenditore di “Con mollica o senza”

(Di lunedì 27 novembre 2023) Regalare 10per finanziare un’idea?ha detto ‘sì’. È questo il contest proposto dall’imprenditore dopo che l’idea di aprire un locale chiamato “La Wrapperia” con il creator Demis è tramontata. Se prima i requisiti per partecipare al concorso erano più selettivi, ora le possibilità di vincita sono aperte a chiunque abbia un’idea, un’intenzione che colpiscaed il suo team. “Sono qua per darvi una possibilità. Donerò 10.000al migliorche mi venga esposto. Regalerò 10.000 per un qualsiasi, anche portare tua nonna dall’altra parte del mondo”, ha spiegato nel video pubblicato sui social, che ha subito scatenato un’ondata di commenti. Alcune richieste arrivano da studenti che vorrebbero farsi pagare le ...

Steven Basalari, l'imprenditore più famoso di TikTok

Nome :Cognome :Anno di nascita : 1992 Città : Brescia Piattaforme : TikTok Categoria : Imprenditore Chi èè un imprenditore e influencer noto per essere il proprietario della discoteca Number One di Brescia e per i suoi video virali su TikTok . Nato a Brescia,ha ...

Steven Basalari è un imprenditore e influencer noto per essere il proprietario della discoteca Number One di Brescia e per i suoi video virali su TikTok. Nato a Brescia, Steven ha ereditato la passion

Classe 1992, Steven Basalari è uno dei volti più noti su TikTok in Italia. Oltre ad essere il proprietario di una discoteca in provincia di Brescia, gestisce anche altri locali e diverse attività di e