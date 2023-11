Sport Invernali Lisa Vittozzi | Stefan Kraft e Johannes Klæbo | dicono “100!” in coro Ma con toni e declinazioni diverse

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Per le discipline nordiche, quello del 24-26 novembre è stato “il weekend dei 100 podi”. Tre glicoinvolti e con tre protagonisti differenti, ovverosiaHøsflot(sci di fondo),(salto con gli sci) e(biathlon). Citati in rigoroso ordine alfabetico, ognuno di loro ha avuto a che fare con il numero 100 in termini di piazzamenti nelle prime tre posizioni, seppur con modalità etotalmente differenti. Partiamo dall’azzurra. Nel suo caso, il centesimo podio non è personale, bensì relativo all’Italia del biathlon femminile. Il traguardo era annunciato, ma non era certo scontato che potesse arrivare alla prima occasione possibile. Ci ha pensato la ventottenne di scuola friulana, peraltro con la ...