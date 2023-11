Spiagge libere messe a gara? Il governo ragiona ancora con lo Statuto albertino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Leggo che l’Italia starebbe per mettere aeuropea le. L’onorevole Bonelli dei Verdi ha chiesto di conoscere il carteggio, finora non pubblico, tra ilitaliano e la Commissione europea, relativo alla mancata attuazione della direttiva Bolkestein per quanto riguarda la messa aeuropea delle concessioni demaniali delle, per cui è in corso una “procedura di infrazione”. La soluzione di Salvini e Meloni sarebbe quella di non toccare le concessioni in atto e mettere ale concessioni riguardanti solo le. Come dire: i singoli che già guadagnano da tempo sui beni in proprietà collettiva demaniale non possono essere toccati, mentre la stragrande maggioranza del popolo, che ha ...