Spendevano banconote false | arrestate tre persone

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosul territorio comunale di Capaccio Paestum. Si tratta di trearrestati in flagranza di reato, nella giornata del 24, a Ponte Barizzo, dai carabinieri della Compagnia di Agropoli, con l’accusa di spendita ed introduzione sul territorio di monete falsificate. I militari della stazione di Capaccio Scalo e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sorpreso i tre complici, un uomo e una donna di origini marocchine ed un 40enne residente ad Agropoli, poi ristretti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima fissato per oggi. A bordo della loro auto, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 14.500 euro indi vario taglio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.