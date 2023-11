Spagna-Italia calcio femminile | quando si gioca | programma | orario | tv | streaming | Nations League

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ancora pochi giorni e poi l’tornerà in campo per disputare la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Women’s. Le ragazze di Andrea Soncin sfideranno infatti lavenerdì 1 dicembre (d’inizio alle ore 21:30) all’estadio Municipal de Pasaron (), con l’obiettivo di conquistare un risultato utile per restare a una buona distanza dall’ultimo posto del gruppo 4. Attualmente in quarta e dunque ultima posizione del girone c’è la Svizzera con 0 punti, mentre l’, che purtroppo è già sicura di non poter ambire a uno dei due pass olimpici che mette in palio la(visto che i biglietti andranno alle finaliste della competizione e il Bel Paese non può più ...