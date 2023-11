Sono diventata la sua ossessione | e avevo paura

Leggi su dilei

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un amore non corrisposto che diventa un’. Lache ti attanaglia, che ti fa tremare le gambe e ti strizza lo stomaco. Perché senti di non essere più padrona della tua vita. Di viverla come vuoi. Di fare ciò che vuoi. Ha una durata ben precisa questa storia che Antonella (nome di fantasia anche questo, perché come le altre anche lei ha detto alla nostra Irene Vella: «Se questa storia ti può essere utile, pubblicala pure, ti chiederei però di non usare le mie generalità per intero») ci racconta. Un anno. “Solo” un anno. Ma è stato un anno in cui lei ha fermato la sua esistenza. La cosa inizia in modo poco allarmante, si conoscono, si frequentano. Lui è un po’ strano, è vero, ma lei fa l’errore che facciamo spesso: quello di sentirci delle crocerossine che devono salvare qualcuno. Fino a che lei capisce che la cosa più sana è allontanarsi: ...