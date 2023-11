Sondaggio Swg | in calo FdI | M5s e Lega Pd stabile | Forza Italia al 7% – I dati

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023) Dall’ultima rilevazione fatta da Swg sulle intenzioni di voto deglini, emerge che i primi quattro partitini sono ino stazionari. Se per il Partito democratico la stima dei consensi resta invariata sul 19,4%, Fratelli d’registra la terza flessione consecutiva nei sondaggi elaborati per La7. Il 27 novembre, il partito di Giorgia Meloni registra un -0,4%, attestandosi al 28,6% dei consensi totali. Il 20 e il 13 novembre erano stati fotografati altri due cali, entrambi del -0,1%. Tra gli altri soggetti politici in perdita di favori, si segnalano Movimento 5 stelle e: entrambi lasciano indietro un -0,2%. Chi non arresta la sua crescita è: con il +0,1% rilevato oggi, il partito di Antonio Tajani raggiunge la soglia del ...