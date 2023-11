Social | La Russa | ' haters li trovo meschini | a me piace la politica faccia a faccia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "I? Glistanno sempre lì con il ditino pronto, li, a me è sempre piaciuta la". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, ospite di Italia Direzione Nord-Riflessioni sulla Leadership, presso la Fondazione Stelline di Milano, rispondendo a una domanda sul tema dell'uso dei nuovi media. "Ilanonimo, il nickname -sottolinea- dovrebbero essere impediti da una legge severa, io comunque mi sono attrezzato, molto meno degli altri" anche sui. "Non capisco quelli che fotografano prima di mangiare, io se vedo un bel piatto di pasta alla norma me lo mangio...".