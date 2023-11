Siria | ho suggerito al mio amico becchino di usare bandiere palestinesi e israeliane

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Hoal mio, Abu Shady, che oggi ha scavato l’ennesima fossa comune a Idlib, nel nord della, di sostituire i soliti sacchi bianchi, con cui avvolge i cadaveri, con delle. All’idea, Abu Shady,da oltre 40 anni, esperto in lapidi e, da 12 anni a questa parte specializzato in fosse comuni, dall’altro capo della cornetta ha fatto solo una domanda: “Perché?”. Se passasse un drone o un giornalista con le ali – ho spiegato – probabilmente riporterebbe la notizia della morte die israeliani, non sapendo che, sotto quelle bandire, hai invece camuffato deini. Ci sono fosse comuni e fosse comuni, gli ho puntualizzato. Quelle in ...