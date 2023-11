Sinner sembra un chierichetto | invece è un killer E ha i migliori coach del Tour Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 novembre 2023) “È possibile che il trionfo diin Coppa Davis possa catalizzare la sua carriera nello stesso modo di Djokovic che fece la stessa cosa nel 2010, quando aveva anche lui 22 anni. Djokovic ha vinto tre major la stagione successiva e, anche se sarebbe una previsione stravagante da fare pernel fine settimana di Malaga i ‘due grandi’ sono diventati i ‘tre grandi'”. Il terzo incomodo della triade prefigurata dalsarebbe ovviamente Alcaraz. Ma Simon Briggs è più interessato a celebrare l’italiano, e la sua crescita “spettacolare” di quest’anno., a dispetto del nome che in inglese rende di più (non ditelo alla Gazzetta), “è in realtà una specie di. In una recente intervista,ha ammesso di aver rotto solo due racchette in tutta la stagione: una ...