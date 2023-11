“Sinner numero 1 e Coppa Davis resta azzurra” | il pronostico dei ‘moschettieri’ del 1976

(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) – Jannikè “di fatto” il1 del tennis mondiale in questo momento e l’Italia, dopo il trionfo nella2023, può ripetersi in futuro. E’ il verdetto dei grandi del tennis tricolore: da Adriano Panatta a Corrado Barazzutti, da Paolo Bertolucci a Tonino Zugarelli. I protagonisti del successo nelda ieri hanno ceduto il testimone alla Nazionale guidata, strepitoso dai quarti di finale alla finale contro l’Australia. L’altoatesino può puntare al primo posto in classifica? “In questo momento è già il1 del mondo per come sta giocando. Lo diventerà abbastanza in fretta, alla fine dell’anno prossimo potrebbe già esserlo”, dice Barazzutti a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “Ci sono tutti i presupposti perché diventi ...

A Murder at the End of the World, tutto quello che bisogna sapere sulla serie mystery

... The Irishman ); Kellan Tetlow ( This Is Us, The Saint of the Impossible ) e Neal Huff ( The,... È atteso per domani, invece, l'episodio4, mentre il gran finale è previsto per il prossimo ...

'Sinner numero 1 e Italia ancora regina di Coppa Davis', il pronostico dei 'moschettieri del 1976 Adnkronos

Sinner sarà numero 1 Atp Djokovic (per ora) irraggiungibile, obiettivo possibile solo a Parigi ilmessaggero.it

Marche, terra di santi, poeti e allenatori. Non solo Mancini. Dietro i successi di Sinner c'è il tecnico ascolano Simone Vagnozzi

Marche, terra di santi, poeti e allenatori. L'ultima conferma arriva nel tennis. Perché dietro l'esplosione di Jannik Sinner c'è la mano dell'ascolano Simone ...

La classifica dei giocatori con il maggior numero di ace nel 2023: Sinner in top 20

L'altoatesino è l'italiano meglio posizionato in questa speciale graduatoria; a guidare la classifica un giocatore che ha messo a segno ben 1.031 ace ...