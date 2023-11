Sinner muto | la clamorosa gaffe di Fazio | Lo sapevi no? | cala il gelo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Qualche secondo dia Che tempo che fa, sul canale Nove. Fabioriesce a intervistare in esclusiva Jannik, che un'ora prima ha trascinato l'Italia al secondo, storico successo in Coppa Davis a 47 anni di distanza dall'indimenticabile prima volta. Una settimana fa, alla fine delle Atp Finals di Torino,, aveva intervistato Nole Djokovic, vincitore in finale proprio sull'altoatesino. Avere in collegamento Jannik è un po' un risarcimento al giovane fenomeno del tennis di casa nostra, oltre che occasione ghiottissima per raccogliere le sue prime impressioni dopo l'impresa. "Ovviamente siamo contenti, io in primis e tutta la squadra - spiega l'ormai ex baby prodigio di San Candido -. Abbiamo fatto un ottimo lavoro durante tutta la stagione, abbiamo finito nel modo migliore anche se vincere ...