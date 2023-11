Sinner fa venire in mente Breaking Bad Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 novembre 2023)fainBad La vittoria in Coppa Davis commentata per il Corriere della Sera da Marco Imarisio. Mentre quell’ex ragazzo rosso di capelli demoliva Alex De Minaur, uno che costeggia i primi dieci del mondo, ci è venuta inla scena diBad nella quale l’ormai onnipotente protagonista intima al capo della banda rivale di riconoscerlo, pronunciando il suo nome a voce alta. «Say my name». Abbiamo il Campione, quello che incute timore agli avversari. Nel momento in cui il tennis torna a essere lo sport di tutti, è giusto ricordare chi ci ha accompagnato durante un viaggio durato 47 anni, il tempo che ci separa dall’ultima vittoria in Davis. Ma è sacrosanto aggiungere che senza di lui, sarebbero vani i tenaci Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, ...