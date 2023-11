Sinner è stato devastante | Come ha frantumato De Minaur | la rivelazione dopo il match

(Di lunedì 27 novembre 2023) Quando Dwight Davis, studente dell'Università di Harvard, ideò nel 1900 la Coppa Davis, non immaginava certo che un secolo e 23 anniquell'insalatiera d'argento avrebbe scaldato il cuore di una nazione molto più piccola della sua, ma calda e appassionata, attorcigliata a un nuovo supereroe rosso di capelli. Una nazione in estasi per la seconda Davis vintaquella in Cile nel 1976 ele sei perse malamente nel 1960, 1961, 1977, 1979, 1980 e 1998. Perché questo è accaduto ieri a Malaga, nel palasport José María Martín Carpen: l'Italia di Jannik, sciamano di una pattuglia azzurra composta da Arnaldi, Sonego, Musetti e Bolelli che si è divisa un premio finale di 1.6 milioni di euro - ha battuto per 2-0 l' Australia e ha compiuto un'impresa leggendaria (su Twitter sono arrivati anche i complimenti del ...

Djokovic vince le Nitto ATP Finals di Torino - ma per Sinner è stato comunque un successo

Coppa Davis 2023 - Filippo Volandri : “Sinner è stato strepitoso per i tre match point annullati e la gestione del doppio”

Fazio e la gaffe con Sinner: 'Io da Mattarella Non ne sapevo nulla'

Il presidente Sergio Mattarella ha annunciato di voler accogliere la squadra vincitrice al Quirinale nelle prossime settimane, un gesto che èrivelato in diretta a Jannikdurante un'...

Pietrangeli sul podio della Coppa Davis, lo sguardo gelido di Sinner è clamoroso Corriere dello Sport

Jannik Sinner da Fabio Fazio scopre dell'invito del Capo dello Stato ... LiveTennis.it

Mattarella:“Vittorie in Coppa Davis e di Bagnaia in MotoGp esempio di eccellenze d'Italia”

Le parole del Capo dello Stato dopo i due successi italiani in Coppa Davis e in MotoGp: "Da Bagnaia a Sinner e compagni escono successi importanti. E' importante come nei vari ambiti l'Italia esprima ...

Pietrangeli: «Non mi sembra carino declinare l'invito di Mattarella. Io ci vado»

«Non mi sembra carino declinare l'invito del presidente della Repubblica, ma non sta a me criticare ... Durante la premiazione in Spagna le telecamere hanno inquadrato Sinner che sembra gelare con lo ...