Sinner e Bagnaia | sport italiano in cima al mondo

(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) –inalgrazie al tenni e alla Moto Gp. L’Italia ha vinto la Coppa Davis 2023, riprendendosi l’insalatiera d’argento dopo 47 anni di digiuno. A Malaga il tennis azzurro ha festeggiato l’impresa di una Nazionale che – con Jannikcome stella assoluta – ha raccolto finalmente il testimone di Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli che trionfarono in Cile. Peccoha invece vinto il Gp di Valencia di MotoGp, l’ultimo del Motomondiale 2023 aggiudicandosi il titolo di campione delper il secondo anno consecutivo in MotoGp, un’impresa riuscita in questa categoria solo a Valentino Rossi e Marc Marquez. Si tratta del terzo titolo per Pecco, considerando anche quello in Moto2 del ...

L'Italia del tennis festeggia dopo 47 anni. Jannik Sinner sta spopolando ovunque e soprattutto sui social. Il tennista a Malaga ha battuto l'Australia e si è conquistato il titolo di campione del ...

1 milione e 24 mila spettatori medi per Sinner-De Minaur e 849 mila per Arnaldi-Popyrin. 862 mila spettatori medi per il trionfo di Bagnaia ...