Sindaco Pd del Modenese imbarazza la Schlein | “Da una parte donne belle e giovani | dall’altra solo catorci” video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ellynon ha ancora commentato: sarà trasalita a vedere ildi Sauro Borghi,Pd di San Prospero, Comune del. Durante un evento pubblico dedicato alla sanità locale nei giorni scorsi, ha interrotto il direttore della chirurgia dell’ospedale di Mirandola, mentre stava parlando delle future assunzioni dei reparti, con una frase che non è passata inosservata: “Lui ha preso duee aitanti, mentre a lui”, un altro medico presente in sala, “dannodei”. Ilpubblicato sul sito locale La Pressa, è diventato rapidamente virale. Inutile dire che l’imbarazzo regna sovrano dalle parti del Nazareno. LEGGI ANCHE Filmato mentre fa sesso a tre in ufficio, il ...