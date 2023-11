Silvia Stucchi | i 400 anni di lotta delle donne

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Uomo, sei capace di essere giusto? È una donna che te lo chiede. Dimmi: chi ti ha dato il potere sovrano di opprimere il mio sesso?”. Così Olympe de Gouges iniziava la sua Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, oggi disponibile in una nuova edizione a cura di Sara Grosoli (Oligo editore, 68 pp., 13 euro). Siamo nel settembre 1791, e Olympe non è affatto una sconosciuta nel panorama culturale francese: fin da prima dello scoppio della Rivoluzione è stata una romanziera e autrice teatrale affermata, unapochissimea vivere da sole, in autonomia, e, soprattutto, a vivere della sua penna, come ci racconta anche Sarah I. Belmonte nel romanzo dedicato a questa paladina dei diritti: La musa scarlatta (Rizzoli, 416 pp., 18,50 euro). Alla Olympe tratteggiata da Sarah Belmonte (come a ...