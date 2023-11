Silent Hill 2 | il remake è ancora in sviluppo | garantisce Bloober Team

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 27 novembre 2023) Nienteinfernale per unparanormale:placa gli animi inquieti per la lunga gestazione di2 Il “development hell”, come indica l’espressione, è un vero e proprio inferno (o meglio, limbo) per lodi un videogioco: una situazione, questa, in cui ilmesso in cantiere danon sembra versare, motivo per cui i fan di2 possono tirare collettivamente un sospiro di sollievo. Il gioco è stato annunciato un anno e un mese fa da Konami. Da allora, però, ad eccezione dell’occasionale smentita contenutistica il publisher ha taciuto quasi del tutto sul gioco. Motivo per il quale ilincaricato del ...