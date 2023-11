Siamo un Paese culturalmente a picco | il cambiamento parte dalla scuola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) di Francesco Spada In uncome il nostro, ci vogliono 105 femminicidi in meno di un anno per fare cominciare a parlare seriamente di educazione sessuale ed affettiva nelle scuole. Così come ci vorranno chissà quanti altri casi di anoressia e bulimia con conseguenti atti di bullismo, forme depressive e comportamenti autolesionisti, prima di cominciare a parlare seriamente di educazione alimentare. Si riforma laad ogni nuovo governo con continui inutili stravolgimenti, dimenticandosi che lanon deve insegnare un lavoro o solo dare nozioni, ma deve insegnare ad affrontare la vita, a creare una comunità aperta, a capire un sentimento, a conoscere la bellezza, a instillare desiderio di cultura, perché è questo che forma un carattere e indirizza un giovane ...