Shrek | il test dell' animazione originale trapela in rete e fa impazzire i fan

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ildito online durante il Ringraziamento facendoi fan del franchise. Ildi, èto online durante il Ringraziamento e i fan sono letteralmente impazziti. Nel video una versione totalmente diversa'orco verde balla lungo una strada sulle note del brano I Got You di James Brown quando all'improvviso un ladro tenta di derubarlo. Di seguito potete vedere ildi20 anni dopo: e vissero per sempre orrendi e contenti Il cast di ...