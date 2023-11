Shopping su TikTok | la svolta in arrivo cambierà l’e-commerce?

Leggi su cultweb

(Di lunedì 27 novembre 2023) Suè ora possibile fare acquisti: la piattaforma ha aperto all’enegli Stati Uniti, dove ha 150 milioni di utenti attivi mensilmente e probabilmente allargherà questa possibilità anche ad altri Paesi del mondo. Sostanzialmente, durante la visione di un video o di una live in cui un creator parla di un prodotto, c’è un link disponibile per dirigere gli utenti al sito web o a un minisito ospitato direttamente nell’app stessa. Qui, è possibile ottenere ulteriori informazioni sul prodotto e, se interessati, procedere all’acquisto con un semplice clic. Un processo rapido che consente agli utenti didi esplorare nuovi prodotti in modo immediato, effettuare acquisti e tornare senza soluzione di continuità all’esperienza di navigazione sulla piattaforma. Da 5 a 20 miliardi di dollari in un solo anno: questa straordinaria ...