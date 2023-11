Sgozza la figlia di 5 anni | uccide l’ex moglie di 25 Altro orrore | inutili le denunce della donna

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un uomo ha ucciso ladi 25e ladi cinquepoi ha tentato di togliersi la vita tagliandosi la gola con un coltello. I due omicidi sono avvenuto nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 novembre, dopo che il 26enne aveva minacciato la vittima in altre occasioni. Come riportano i quotidiani locali, i quali citano fonti investigative, nei suoi confronti era stata emessa una ordinanza restrittiva ma era decaduta circa due mesi fa dopo che l’uomo era stato assolto in un procedimento per maltrattamenti. I quotidiani spiegano che la polizia ha revocato le misure di protezione nei confronticon un’ordinanza del tribunale dopo che il suo presunto aggressore era stato assolto in un procedimento per abusi. Sembra che laabbia cercato di ...