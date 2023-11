Seth Rollins ad un live event ha parlato di CM Punk | “Ha provato a distruggere questo posto”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 27 novembre 2023) CMè tornato in WWE e nulla sarà più come prima. Si sta per aprire un nuovo capitolo in casa WWE con il Best in The World che stanotte sarà a Raw. Lo show rosso è lo show del campione del mondo WWEche alla vista dia Survivor Series è letteralmente impazzito come abbiamo visto dai vari video girati dai fan.non ha mai nascosto la sua antipatia verso CMe dopo la reazione di sabato sera, questa notte ad unè tornato brevemente sull’argomento confermando il suo disprezzo nei confronti del nativo di Chicago. “Non perderò altro tempo con lui” Il pubblico presente a Peoria ha iniziato ad inneggiare a CMcon i soliti cori,allora ha preso il microfono e ha ...