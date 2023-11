Servizi Sociali del Comune di Anzio | al via lo sportello antiviolenza

(Di lunedì 27 novembre 2023), 27 novembre 2023 – Si avvia, su impulso deideldi, nell’ambito della tutela dei minori, delle famiglie e delle donne, uno: uno spazio sicuro, protetto e riservato, che si propone principalmente di “rompere il silenzio” e di fare rete tra le diverse realtà di contrasto alla violenza. L’importante iniziativa si inserisce nel complesso sistema di protezione e di sicurezza sociale, “per una città inclusiva”, in un momento in cui il dramma del femminicidio e della violenza di genere continuano ad essere tragicamente attuali; nasce, infatti, a ridosso della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ed il femminicidio”, che si celebra ogni 25 novembre. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite scelse ...

Castelforte / Ginnastica dolce : al via il nuovo corso dedicato agli anziani - il punto sui servizi sociali

Gianni Alemanno sconterà ai servizi sociali la condanna per traffico d’influenze nel caso Mondo di mezzo : l’ok della Sorveglianza

Mondo di Mezzo - Gianni Alemanno affidato ai servizi sociali di suor Paola - accolta istanza dopo condanna a un anno e 10 mesi per traffico di influenze

Gli alberi della solidarietà : a Massafra ragazzi con il supporto dei Servizi Sociali e lavoratori insieme per la giornata mondiale dell’albero

Alemanno e Rizzo: 'liberi' di stare insieme, per l'Indipendenza

L'attività politica dell'ex sindaco di Roma dovrà dividersi con iche gli sono stati concessi dal giudice di sorveglianza in seguito alla condanna a un anno e dieci mesi per traffico ...

Affidamento dei figli ai servizi sociali, compiti definiti anche prima ... NT+ Diritto

Ai Servizi sociali lo Spazio Arcobaleno per donne vittime di violenza ... Comune di Catanzaro

Sassari, un pronto intervento sociale per combattere il disagio

Sassari Un servizio di “pronto intervento sociale”, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con una linea telefonica dedicata disponibile direttamente per le persone in condizioni di bisogno e per tutti i ...

Il bilancio ko in giunta tre assessori contrari spaccatura a Vidigulfo

Il sindaco Bertuzzi: «Solo alcune incomprensioni» La Lega incalza: «Crisi se non si arriva a un compromesso» ...