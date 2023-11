Servette-Roma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 27 novembre 2023) Gara valida per la quinta giornata del gruppo G di Europa League 2023/2024. Serve una vittoria ai giallorossi per giocarsi il primo posto negli ultimi novanta minuti contro lo Slavia Praga, ma gli svizzeri non regaleranno nulla vista che sono terzi e dunque ancora in corsa.si giocherà giovedì 30 novembre 2023 alle ore 21: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli svizzeri sono terzi con quattro punti in 4 partite, e dunque ancora in corsa per qualificarsi come seconda. La squadra di Weiler deve però recuperare cinque punti sulla coppia di testa formata dae Slavia Praga, quindi sarà obbligatorio vincere contro i giallorossi per sperare. I giallorossi guidano il girone insieme allo Slavia Praga con 9 nove punti e, dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro i cechi, ...